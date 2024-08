Natan, l'inserimento del Parma e la posizione dell'Empoli: il punto

Fra ducali e campani, dunque, non si partirebbe totalmente da zero. Anche se la società di Fabrizio Corsi sembra ancora in pole position.

L'Empoli è senza dubbio la società più forte in questo momento su Natan, difensore brasiliano in uscita dal Napoli. Fra le parti, come vi abbiamo scritto nelle scorse ore, si sta già ragionando di un prestito con diritto di riscatto e probabile controriscatto in favore dei partenopei.

I toscani, però, non sono i soli sulle tracce dell'ex Bragantino.Stando, infatti, a quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrale è finito nel mirino del Parma, club con cui il ds Giovanni Manna ha già allacciato i rapporti per la cessione a titolo definitivo di Gianluca Gaetano.