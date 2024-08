Neres è già pronto: domenica sarà convocato e potrà debuttare al Maradona

Ufficializzato ieri dal Napoli, David Neres domenica sarà convocato per la partita contro il Bologna: per il momento partirà dalla panchina, c’è da scommetterci, ma Conte potrà sfruttare le sue doti a gara in corso. Il Maradona è molto curioso di conoscerlo, e del resto il popolo azzurro ha seguito con estrema curiosità e una certa apprensione gli sviluppi della trattativa: martedì, quando le parti discutevano ancora degli ultimi dettagli burocratici, sui social serpeggiava un certo timore.