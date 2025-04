Neres il peggiore per i quotidiani: "Non supera mai l'uomo, è spento"

vedi letture

Sono tutti d'accordo: David Neres è stato il peggiore in campo contro il Bologna. Voti bassi in pagella per il brasiliano.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Spreca una potenziale occasione enorme, non servendo di prima McTominay solo in area. Sbaglia diversi appoggi, non trova guizzi".

Voto 5 per Tuttonapoli: "Sembra pesante sulle gambe e sbaglia diverse scelte. Generoso bel recupero difensivo al 33’. Sbaglia tutte le scelte e gioca la sua peggior gara stagionale".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Spento, non brilla, soffre Holm che non riesce mai a superare. Si fa notare solo per un recupero su Dallinga. Troppo poco. Non è ancora lui".