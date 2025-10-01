Nessuna multa per De Bruyne, Il Mattino: "Decisione dei compagni, al massimo una cena offerta"
L’edizione odierna de Il Mattino fa chiarezza sul piccolo caso intorno a Kevin De Bruyne, dopo il malumore mostrato al momento della sostituzione contro il Milan. Il club e lo spogliatoio hanno infatti deciso di non applicare la sanzione economica prevista dal regolamento interno per situazioni simili - ovvero smorfie di disappunto o parole fuori posto durante i cambi.
Niente multa, dunque: prevale la linea della comprensione, sostenuta da Antonio Conte e condivisa dal gruppo. Alla fine, il gesto di distensione ci sarà comunque: senza scuse ufficiali, il belga farà ammenda a modo suo, invitando a cena i compagni di squadra. Un atto di unità e responsabilità, anche se non immediato, visto il fitto calendario che rende complicata l’organizzazione.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro