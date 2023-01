Niente rimonta al Napoli, Gazzetta cambia narrativa: "In 5 in lotta per 3 posti Champions!"

Gran Premio Champions, titola la Gazzetta dello Sport costretta a cambiare la narrativa delle scorse settimane sulla rimonta al Napoli

Gran Premio Champions, titola la Gazzetta dello Sport costretta a cambiare la narrativa delle scorse settimane sulla rimonta al Napoli per focalizzarsi sulla corsa Champions. Vengono analizzate tutte le squadre in lizza, dal Milan definita "quella messa peggio. Di colpo il tracollo senza un vero perché", poi la Lazio che va col Sarrismo e senza obblighi, poi l'Inter indecifrabile capace di tutto o niente ma con grandi pressioni. La Roma viene vista improntata all'equilibrio "primo non subire e poi ci pensa Dybala" ed infine l'Atalanta "guastafeste".