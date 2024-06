Non bastano gli ottavi, i quotidiani bocciano l'Italia: "Senza un progetto chiaro, confusa e impaurita"

vedi letture

Oneri e onori a Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, che supera il Gruppo B dell'Europeo concludendolo al secondo posto con l'1-1

Oneri e onori a Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, che supera il Gruppo B dell'Europeo concludendolo al secondo posto con l'1-1 contro la Croazia. Per La Gazzetta dello Sport merita un 6: "Terza Italia diversa, non c'è ancora un progetto chiaro e anche il 3-5-2 fatica senza un vero regista. Nell'assalto finale c'è però un'anima che può portare lontano. Cambi ok".

Stesso voto quello assegnato dal Corriere dello Sport: "Ancora alla ricerca della sua Italia, lo salva Zaccagni all’ultimo respiro". La rete dell'esterno della Lazio gli permette di ottenere da tutti la sufficienza, pure da Tuttosport: "Lo salvano i cambi dopo essere tornato sui suoi passi in avvio. La squadra ha comunque sofferto, ma si è vista la reazione". Non è un'Italia che ha brillato, ma Spalletti 'strappa' il 6 anche dal Corriere della Sera: "Confusa e impaurita, l'Italia resta dentro all'Europeo con la forza della disperazione e l'orgoglio. Se sarà un nuovo punto di ripartenza lo dirà la Svizzera". Infine è da 6 per TMW: "Zaccagni lo salva da giornate complicatissime. Poco prima dell'inizio della partita sceglie la difesa a tre, poi cambia modulo dopo il gol di Modric e alla fine mette in campo tutti i calciatori offensivi che ha. Lo salva l'ultimo cambio".

I voti

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6