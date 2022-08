Non c'è due senza tre: Spalletti ha le idee chiare per la formazione anti-Fiorentina

Non c'è due senza tre: Spalletti è orientato a confermare contro la Fiorentina la formazione che ha battuto Verona e Monza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è due senza tre: Spalletti è orientato a confermare contro la Fiorentina la formazione che ha battuto Verona e Monza. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Per quel che riguarda la squadra, fermo restando la seduta tattica di rifinitura in programma come da copione domani in sede prima della partenza per Firenze, le scelte dovrebbero essere consolidate: con la Fiorentina, in un solo concetto, dovrebbe giocare dal primo minuto la stessa formazione che ha vinto con il Verona e il Monza. Per la precisione: Meret in porta; linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo; e tridente d'attacco con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia".