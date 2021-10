"Non espone la Roma a brutte figure": le pagelle di Mourinho

José Mourinho gioca come sempre una partita nella partita dalla panchina e anche contro il Napoli ha fatto di tutto per incartare il collega e alla fine è il primo che riesce a fermare la sua corsa in campionato. Per La Gazzetta dello Sport in 90 minuti si è visto un "distillato dei principi dello Special One" con attenzione alle marcature e massima protezione difensiva. Alla fine gli è mancato solo "il colpo dello scorpione". Tuttosport scrive che dopo la turbolenta notte euroepa "presenta una buona Roma che tiene testa alla capolista".

Il Corriere dello Sport scrive che è un momento delicato per la Roma che ha comunque una reazione e impone il primo stop alla capolista". Per Il Messaggero la sua Roma stavolta "non si espone a brutte figure e strappa un pari dignitoso". VoceGiallorossa sottolinea come ci sia stata una reazione dopo la figuraccia europea". Infine TMW scrive che "trova una risposta più che soddisfacente sul lato del carattere, grazie anche all’impeto dato dai tanti tifosi presenti".

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Il Messaggero: 6,5

VoceGiallorossa: 6