Non solo gli acquisti: c'è un altro azzurro che può essere considerato un rinforzo

I rinforzi non arrivano solo dai nuovi acquisti. Perché c'è un azzurro, Frank Anguissa, che sembrava dovesse andar via a fine stagione scorsa, invece alla fine è rimasto. E può essere considerato un rinforzo virtuale, scrive il Corriere dello Sport: "Sei reti lo scorso anno, suo record in un campionato. Frank è il padrone del centrocampo, abbina qualità a quantità, con eleganza imposta e poi fisicamente sa come essere dominante.

Per il Napoli è una sorta di acquisto virtuale. Conte se lo gode. In estate poteva partire, era tentato dall'Arabia Saudita, ma ha scelto di restare e ora il club lavora ad un nuovo contratto per blindarlo".