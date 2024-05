Non solo il Napoli: per il Bologna spunta Tedesco per il dopo Motta

Il Bologna non ha ancora accelerato con nessun allenatore, anche perché l'obiettivo è sempre quello di convincere Thiago Motta a restare

Il Bologna non ha ancora accelerato con nessun allenatore, anche perché l'obiettivo è sempre quello di convincere Thiago Motta a restare. È normale però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che il club si sia guardato intorno. Oltre ai soliti nomi, tra i candidati in caso di cambio di guida tecnica ci sarebbe pure Domenico Tedesco (accostato anche al Napoli), commissario tecnico del Belgio desideroso di provare la Serie A. Il 38enne è legato da un contratto fino al 2026 con i Diavoli Rossi, ma il Mister X potrebbe essere lui.

Perché la società ha pensato a lui? Nelle valutazioni che sono state fatte ha pesato che avesse già vissuto esperienze in un campionato, in una coppa europea e in nazionale. Addirittura ha allenato lo Schalke 04 in Champions League e il Lipsia in Europa League, con cui ha vinto pure una coppa di Germania. Gli altri sono i soliti noti: da Maurizio Sarri a Vincenzo Italiano, che potrebbe andare all'estero, in Premier League, fino a Raffaele Palladino ed Eusebio Di Francesco.