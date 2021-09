Non solo Osimhen: Spalletti può contare su una cooperativa del gol

Victor Osimhen ma non solo. Per la Gazzetta dello Sport, in vista della sfida all'Udinese, Luciano Spalletti potrà contare su una vera cooperativa del gol: "Alla Dacia Arena si andrà per il colpo grosso, per sistemarsi in testa alla classifica. Spalletti conta molto sulle capacità realizzative di Victor Osimhen, ma sa pure che il suo Napoli è una vera cooperativa del gol: nelle prime quattro partite (3 di campionato e 1 di Europa League) ha segnato due reti a partita e con 7 marcatori diversi. Insomma, il dato conferma l’anima offensiva di questa squadra".