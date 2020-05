Non solo tamponi e sierologici: per i calciatori test per escludere complicazioni per i contagiati

E' la settimana chiave per la ripartenza della Serie A. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che intanto le squadre dovranno completare gli esami preventivi. Per adesso quelli medico-sportivi, non solo tamponi e sierologici ma anche visite per vlautazioni cardio-vascolari e polmonari che devono escludere complicazioni per chi è già stato contagiato.