Numeri top per la difesa: soltanto 5 gol subiti e uno solo ha influito sul risultato

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è primo in campionato, così come nel girone di Champions League, anche grazie ad un ottimo rendimento della difesa. Lo evidenzia La Gazzetta dello Sport: "Serve una sincronia di movimenti della linea, coordinata col centrocampo, che non può essere interpretata singolarmente, ma ha bisogno di “crash-test” per diventare affidabile. Invece sinora sono stati subiti solo 4 gol in campionato e 1 in Champions, e di questi solo quello subito dal Lecce ha influito sul risultato. Dunque avvio brillante".