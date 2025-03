Nuovo centro sportivo, retroscena ADL: aveva ricevuto 7 proposte

Alla fine il Napoli resterà a Castel Volturno. Sorgerà a pochi chilometri da quello attuale il nuovo centro sportivo azzurro, in località La Piana. Ma il Napoli, dunque Aurelio De Laurentiis, poteva trasferirsi altrove. Tante erano le potenziali opportunità come rivela il quotidiano Repubblica oggi in edicola.

"Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua scelta tra le 7 proposte ricevute per creare il nuovo centro sportivo degli azzurri. Il patron azzurro ha rotto gli indugi e ha optato per i terreni presenti in località La Piana, distanti qualche chilometro dal Training Center che ospita gli azzurri di Conte. Il proprietario è lo stesso, la famiglia Coppola. Afragola, Lago Patria, Bagnoli e Centro Direzionale erano alcune delle altre opzioni".