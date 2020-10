Nuovo Dpcm possibile già da domani: vietati calcetto e feste private, stop alla movida

Già da domani potrebbe entrare in vigore il prossimo DPCM che darà una stretta alla movida e allo sport soprattutto. Stando a quanto riportato da vari quotidiani oggi in edicola, ci sarà lo stop a feste private (anche in casa) e sport di contatto a livello amatoriale. Inoltre i locali dovranno chiudere a mezzanotte e non si potrà consumare alcolici all'esterno già dalle 21 in avanti. Sarà messo anche un limite massimo di 30 persone ai tavoli nei locali e per le cerimonie. divieto di sostare davanti ai bar, ai pub e ai ristoranti dalle 21 alle 6. Per quanto riguarda i trasporti, invece, si pensa ad una riduzione di capienza dei mezzi del 50%.