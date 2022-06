Occhiolino Koulibaly dopo parole ADL: Gazzetta spiega significato di quella foto

Ricordate la foto di Kalidou Koulibaly con l'occhiolino dopo le parole di De Laurentiis sul vil denaro? Prova a spiegarne il significato la Gazzetta

Ricordate la foto di Kalidou Koulibaly con l'occhiolino dopo le parole di De Laurentiis sul vil denaro? Prova a spiegarne il significato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Nella scorsa settimana aveva pubblicato sui social una foto un po’ criptica. Schiacciando l’occhio e mostrando un sorriso sereno. E la Napoli pallonara (ammesso che esista una che non lo sia) si era subito infervorata pensando a un messaggio di rassicurazione. In effetti il campione d’Africa voleva mandare un segnale che le parole dure, decisamente provocatorie, pronunciate da De Laurentiis (riferite anche a Mertens «Decidano: il privilegio di restare a Napoli o il vil denaro») non avrebbero influito sulla scelta. Il saggio Koulibaly non vuol innescare una battaglia con il club, tantomeno con la città".