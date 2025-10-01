Odissea Sporting: arrivati alle 23 a Napoli con 5 ore di ritardo

Bloccati per ore in aeroporto, una vera odissea per lo Sporting Lisbona quella vissuta per il viaggio verso Napoli. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Così è cominciata la trasferta dello Sporting, che ieri ha pure dovuto annullare la conferenza stampa dell’allenatore Rui Borges e del difensore Vagiannidis prevista per le 19,45. Un’odissea, quella dei portoghesi, rimasti bloccati per tutto il pomeriggio all’Humberto Delgado.

Sarebbero dovuti partire alle 14:55 locali, ma ci sono riusciti solo in serata. La colpa? Del guasto di uno dei due motori dell’aereo che li avrebbe dovuti portare a Napoli, fare la rifinitura al Maradona e cominciare ad assaporare la notte italiana di Champions. Con oltre 5 ore di ritardo, l’aereo è partito ed è arrivato alle 23 italiane a Capodichino".