Odissea Sporting: arrivati alle 23 a Napoli con 5 ore di ritardo
Bloccati per ore in aeroporto, una vera odissea per lo Sporting Lisbona quella vissuta per il viaggio verso Napoli. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Così è cominciata la trasferta dello Sporting, che ieri ha pure dovuto annullare la conferenza stampa dell’allenatore Rui Borges e del difensore Vagiannidis prevista per le 19,45. Un’odissea, quella dei portoghesi, rimasti bloccati per tutto il pomeriggio all’Humberto Delgado.
Sarebbero dovuti partire alle 14:55 locali, ma ci sono riusciti solo in serata. La colpa? Del guasto di uno dei due motori dell’aereo che li avrebbe dovuti portare a Napoli, fare la rifinitura al Maradona e cominciare ad assaporare la notte italiana di Champions. Con oltre 5 ore di ritardo, l’aereo è partito ed è arrivato alle 23 italiane a Capodichino".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro