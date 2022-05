Oggi la ripresa degli allenamenti: doppio obiettivo per Spalletti

Dopo due giorni di riposo concessi da Spalletti in coda alla vittoria con il Torino, la squadra riprenderà oggi la preparazione al centro sportivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due giorni di riposo concessi da Spalletti in coda alla vittoria con il Torino, la squadra riprenderà oggi la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno. Duplice l'obiettivo, in vista della partita in programma domenica alle 15 con il Genoa: chiudere la missione terzo posto, praticamente ipotecato proprio in virtù della sconfitta rimediata a Marassi dalla Juve (ora a -4); e onorare l'ultima passerella di Lorenzo Insigne al Maradona con la maglia del Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.