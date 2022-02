"Oh Mazzarrino, c'hai paura?", quello screzio Spalletti-Mazzarri del 2018: non si sono mai piaciuti

L'apertura delle pagine sportive de L'Unione Sarda: "Mazzarri-Spalletti, amici mai". Le frizioni risalgono a Torino-Inter del 2018. Non si sono mai piaciuti, di certo non c'è stima reciproca. Nei sedici precedenti, domina l'uomo di Certaldo, vittorioso otto volte e sconfitto in quattro gare.

Alberto Masu riesuma lo screzio più clamoroso tra i due, risalnte al 2018: Galeotta una stretta di mano, col ghigno satanico di Spalletti che, davanti alle tv, colpì dritto al cuore: «Oh "Mazzarrino", te tu c'hai sempre paura? Lui è uno che ha sempre un po' di timore anche quando vince, per cui hai vinto, non c'è da aver timore, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non me la dai».

Mzzarri replicò: "Spalletti andava verso il campo, sono andato io a dargli la mano partendo dalla mia panchina, lui non pensava di darmela, andava forse a salutare gli arbitri e ha fatto un sorriso strano quando mi ha visto. Io non gli ho detto una parola: volevo avere rispetto di lui che aveva perso, ma magari uno a una certa età le cose se le scorda dopo un'ora. Adesso Spalletti avrà tanti pensieri per la testa, se non si ricorda le cose ci può stare, ha anche qualche anno più di me...".