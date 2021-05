Osimhen conquista tutti i quotidiani: "È on fire, farebbe pure doppietta senza Fabbri"

Non basta al Napoli la rete di Osimhen per portare a casa la vittoria contro il Cagliari, con gli azzurri beffati nel finale dalla rete di Nandez. Decisiva, in negativo, l'uscita del nigeriano, costretto al forfait dopo un durissimo testa a testa con Ceppitelli. Il nigeriano è il migliore dei suoi, La Gazzetta dello Sport celebra la sua prestazione con un 7 in pagella: "Segna per la terza gara consecutiva, è un incubo per i sardi. E farebbe pure doppieta se Fabbri non gli annullasse il gol".

Stesso voto da TMW: "Controllo di destro, difesa del pallone e tocco sotto di mancino. Il suo gol è la fotografia di cosa deve fare un attaccante moderno. Ne segna un altro, sfruttando i suoi celeberrimi sprint, ma Fabbri gliel'annulla. Dopo una stagione tribolata, in questo finale è davvero on fire". Mezzo voto in più da Tuttosport: "Bomber, oltre che trascinatore. L'arbitro Fabbri gli annulla un gol sembrato buono nelle immagini in replay. Esce per un sanguinoso taglio, poi suturato, alla testa".

Le pagelle di Osimhen

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7

TMW - 7

Tuttonapoili - 7.5