Osimhen fondamentale per il Torino: può scardinare il sistema di Juric

Victor Osimhen arma fondamentale per affrontare il Torino di Ivan Juric. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Non è un caso che la squadra granata sia quella che, nei cinque campionati top europei, in assoluto intercetti il maggior numero di passaggi. Questo succede perché il Torino è sempre molto orientato sull’avversario, con un atteggiamento uomo su uomo, il recupero palla feroce e la chiusura costante delle linee di passaggio.

Una tattica che va completata impedendo la giocata agli avversari, altrimenti viene a galla il limite che sta nella carenza di copertura. E, con la palla lunga per lo scatto di Osimhen, per la difesa del Torino diventa un problema di difficile".