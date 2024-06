Osimhen, indizi di mercato? Da giorni sui social posta foto di aerei e voli

Un aereo privato, un volo programmato, un viaggio in attesa del mercato. Victor Osimhen si gode le vacanze, lo fa aspettando notizie sul futuro

Un aereo privato, un volo programmato, un viaggio in attesa del mercato. Victor Osimhen si gode le vacanze, lo fa aspettando notizie sul futuro. Sui social, negli ultimi due giorni, ha postato scatti su una pista di atterraggio. Dieci suoi compagni, invece, viaggiano ma per lavoro, impegnati in nazionale tra Europei, Copa America, amichevoli, qualificazioni mondiali: sono Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Lobotka, Kvaratskhelia, Cajuste, Ostigard, Rrahmani, Olivera, Anguissa. Per tutti gli altri l’estate è già cominciata. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.