Osimhen, ore caldissime: l'agente è a Napoli, tutte le possibili destinazioni

"Sforzo fatto sul mercato da Aurelio De Laurentiis, entrato in azione nonostante il ritardo della cessione di Victor Osimhen, il cui agente Roberto Calenda è da ieri in città per fare il punto della situazione con il suo assistito: il cui futuro è in bilico tra Chelsea (favorito), Psg e Arabia". Questo l'aggiornamento che arriva dall'edizione odierna di Repubblica.

"In ogni caso lontano dalla Serie A, dopo aver contribuito alla favola dello scudetto. Da qui a venerdì, quando chiuderà il mercato, il club dovrà però risolvere soprattutto l'intrigo Osimhen. Il centravanti messo ai margini dal club azzurro aspettava il Psg, che si è tirato fuori: non farà offerte. Per lui restano aperte solo due strade, che aveva deciso di non percorrere: il Chelsea — l'operazione è distinta dall'affare Lukaku — e l'Al Ahli in Arabia Saudita, che al Napoli offre poco più di 60 milioni"?"