Osimhen si sta ripagando da solo: dalla Champions i soldi per l'investimento di ADL

Due gol in 44', per poi nella ripresa servire anche l'assist a Lozano per il quarto gol, che hanno portato il classe '98 a raggiungere la doppia cifra in Serie A dopo 1289 minuti, meglio persino di Cavani e Higuain al primo anno in azzurro. Victor Osimhen sta vivendo un grandissimo finale di stagione, che giustifica l'investimento fatto l'estate scorsa da Aurelio De Laurentiis. Difatti il nigeriano si sta ripagando da solo, come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"La Champions League vale un patrimonio di circa 50 milioni di euro che più o meno è il flusso di cassa che il Napoli ha depositato al Lille per Victor Osimhen. Hanno completato l’operazione poi 10 milioni di bonus difficilmente raggiungibili e quattro contropartite tecniche che appartengono al calcolo delle plusvalenze: Karnezis e i giovani Palmieri, Manzi e Liguori. Osimhen è il gioiello Champions, vederlo attaccare la porta avversaria con la leggerezza di chi crede nei suoi mezzi crea nell’ambiente Napoli un mix tra gioie e rimpianti".