Ospina verso il recupero: le ultime sul colombiano

Possibile ritorno a La Spezia per David Ospina. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla delle condizioni dell'estremo difensore out dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria.

"Una buona notizia arriva su Ospina, il portiere colombiano ieri ha lavorato in campo in maniera personalizzata, potrebbe recuperare per la sfida contro lo Spezia. Gattuso comunque non vuole che si abbassino il livello della tensione e dell’entusiasmo, programma la gara contro lo Spezia guardando ai dati atletici" si legge sul quotidiano