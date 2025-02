Paredes mette alle strette la Roma: vuole il Boca! Ghisolfi valuta un ex azzurro per sostituirlo

A poche ore dalla chiusura del calciomercato, fissata per lunedì a mezzanotte, la Roma si trova in una situazione di stallo. Tra le questioni in sospeso c'è anche il futuro di Leandro Paredes, che sta facendo pressioni per lasciare il club e tornare al Boca Juniors prima della scadenza del suo contratto. Le notizie dall'Argentina suggeriscono che Paredes stia intensificando i contatti con il presidente degli "Xeneizes", Riquelme, e il tecnico Gago, alimentando l'idea che voglia a tutti i costi trasferirsi. La partenza del numero 16 rappresenterebbe una perdita significativa per la squadra, e la Roma è già alla ricerca di possibili sostituti.

Dopo il definitivo allontanamento di Frattesi dall'Inter, il nome di Casemiro, in uscita dal Manchester United, continua a circolare. Il brasiliano, desideroso di rimanere in Europa, avrebbe mostrato interesse per un trasferimento alla Roma. Un altro nome sul tavolo è quello di Jorginho, il cui contratto con l'Arsenal scade a giugno. A scriverlo è il Corriere della Sera.