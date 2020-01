Pedullà esalta Gattuso: "Mai vista una Juve così impotente, il pc di Sarri si è spento!"

"Ringhio per tutti, Ringhio per il Napoli". Così scrive Alfredo Pedullà sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, esaltando la gara del Napoli con la Juventus: "Una prestazione da urlo, Juve ammanettata e senza idee. Zielinski più Insigne, tatticamente la notte che Gattuso - non dormendoci - aveva sognato. Mai vista una Juve così impotente, come se si fosse spento il computer di Sarri nella notte del ritorno al San Paolo. Sì, Ronaldo segna per l'ottava partita di fila ma quando la stalla è vuota e non c'è più tempo. La rovesciata di Higuain all'ultimo respiro è una pia illusione, il Napoli porta a casa una pepita d'oro".