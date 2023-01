Perché è stata punita solo la Juve? Libero: "Gli altri club erano succubi"

L'edizione odierna di Libero anticipa le motivazioni del provvedimento e spiega il motivo per il quale è stata punita soltanto la società bianconera

La Juventus è stata penalizzata di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. L'edizione odierna di Libero anticipa le motivazioni del provvedimento e spiega il motivo per il quale è stata punita soltanto la società bianconera, nonostante anche plusvalenze di altri club erano finite nel mirino della Procura:

"Di particolare interesse sarà leggere la parte del documento dei giudici che riguarda gli altri club chiamati in causa e per ora non puniti. «È evidente che nelle carte di “Prisma” finora prese in esame – continua la fonte -, non sono emersi particolari elementi di novità. Ma appare altrettanto chiaro un atteggiamento quasi concussorio della Juve nei confronti degli altri club più piccoli che mostravano una sorta di sudditanza psicologica nei confronti dei bianconeri, quasi da esserne succubi e confidando in convenienti prospettive future». Infine i giudici, considerando i numerosi casi di plusvalenze e i contenuti delle intercettazione che hanno evidenziato la consapevolezza dei manager su quanto accadeva, avrebbero anche considerato la «continuazione e la recidiva degli illeciti»".