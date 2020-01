Petagna è del Napoli: dettagli su costo dell'operazione e stipendio al calciatore

Andrea Petagna comincerà materialmente la sua esperienza in azzurro solo in estate, ma di fatto è già da ieri un giocatore sotto contratto con il Napoli (che lo ha poi girato in prestito alla Spal). Il Corriere dello Sport in edicola scrive quelli che sono gli accordi economici che hanno portato l'attaccante in azzurro: "Operazione perfezionata sulla base di 16,5 milioni di euro più 3 di bonus (o giù di lì), con un contratto di quattro anni e mezzo e uno stipendio di 1,8 milioni a stagione per il giocatore (fino al 2024)" spiega il quotidiano.