Più che un sistema, Conte ha dato al Napoli un’identità: tre le regole da seguire

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera

Antonio Conte e la grande identità che è riuscito a dare al Napoli in poco tempo. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: “Non è frutto del caso vincere e non prendere gol (5 in 9 gare), non lo è portando a casa partite con un solo gol fatto agli avversari. Piuttosto è un sistema, un’identità che Conte ha dato al Napoli.

Un imprimatur col quale si presenta anche a Milano, senza esperimenti di formazione. Politano e Kvara tornano ai loro posti, McTominay schierato sulla linea degli attaccanti, Lukaku inamovibile. Lotta, sofferenza ma anche voglia di continuare a vincere, l’esame ha un indice di difficoltà medio- alto. «Vediamo….», non si sbilancia Antonio. Che lassù non ci è arrivato per caso, ma stasera dovrà saperne una in più del Diavolo”.