Poca tattica e un messaggio motivazionale: così Spalletti ha caricato il Napoli

E' il giorno di Napoli-Milan e alla vigilia Luciano Spalletti ha saputo come caricare la sua squadra. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport

E' il giorno di Napoli-Milan e alla vigilia Luciano Spalletti ha saputo come caricare la sua squadra. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Luciano Spalletti ha parlato alla solita scrivania di Castel Volturno, ma è sembrato affacciato ad un balcone ad annunciare un appuntamento inesorabile con il destino. L’uomo che già nella sua asciuttezza palestrata e nel cranio austero evoca un’idea di forza fisica; il toscano, caratterialmente votato al cimento, che festeggiò lo scudetto dello Zenit a torso nudo sulla neve di San Pietroburgo, con il termometro a -15, ha tenuto una conferenza stampa muscolare per celebrare la forza e le voglie del suo Napoli, pronto ad assaltare il Milan per tornare in vetta, oltre l’Inter".