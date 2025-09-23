Politano rinnova a vita, Tmw lo elogia: "Equilibratore, permette a Conte questo gioco"

Oggi è stata la giornata del rinnovo di Matteo Politano. L'azzurro, grande protagonista nello scacchiere tattico studiato da Antonio Conte, ha prolungato il suo contratto fino al giugno del 2028 a coronamento anche di una grande stagione culminata con lo Scudetto ed un grande inizio in queste prime gare. Politano, che a questo punto può chiudere la carriera in azzurro, è stato elogiato anche dai colleghi di Tuttomercatoweb.com:

"Attaccante, esterno, quinto all'occorrenza ma soprattutto equilibratore. E' questa la parola che probabilmente definisce meglio il classe '93 nella sua avventura in azzurro: la sua presenza in campo, imprescindibile a giudicare dai numeri, permette infatti al Napoli di attuare quel modulo fluido che tanto sta piacendo al tecnico salentino, col Lobotka vertice basso e McTominay, De Bruyne e Anguissa a portare qualità. Quella qualità che lo stesso Politano ha nei piedi e che a volte viene "sacrificata" in onore delle esigenze tattiche, dei ripiegamenti, che permettono alla squadra di attaccare in ampiezza e ripiegare a cinque".