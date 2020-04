Prima di tutto la Coppa Italia: subito semifinali in chiaro come simbolo di rinascita

Sia che il campionato inizi con precedenza rispetto all'Europa, sia che la ripresa venga effettuata in parallelo con Champions ed Europa League, l'idea della Lega calcio è quella di riprendere le partite con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia da disputarsi prima del ritorno in campo della Serie A e da trasmettere in chiaro: una scelta che nasce dall'idea di dare un segnale di rinascita dell'intero movimento calcistico. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.