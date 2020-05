PRIMA PAGINA - CdS Campania - "Mertens e Milik, il Napoli organizza le riunioni decisive"

La prima pagina de il Corriere dello Sport edizione Campania apre dando spazio ad una delle questioni più spigolose in casa Napoli: i rinnovi di Dries Mertens e Arek Milik: "Mertens e Milik, il Napoli organizza le riunioni decisive", il belga ancora non ha sciolto le riserve: la tentazione è l'Inter. In arrivo l'agente del polacco.