PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, ecco Rrahmani! Stretta finale anche per Amrabat"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con il mercato del Napoli: il club azzurro sta per mettere le mani su Amir Rrahmani (25) che oggi sosterrà le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà alla società di De Laurentiis, al Verona 12 mln più 2 di bonus. Stretta finale - si legge - anche per Amrabat. In primo piano anche Fabiàn Ruiz ed i timori per la concorrenza con Lobotka e Demme.