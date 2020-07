PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli-Osimhen, ci sono due ostacoli"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina dando spazio anche al Napoli ed alla trattativa per Victor Osimhen. Tutti sono in attesa del via libera da parte del giocatore - si legge - ma sono due gli ostacoli sorti in queste ore: le richieste del nuovo agente ed il pressing di tre club di Premier League, ovvero Tottenham, Liverpool e Manchester United.