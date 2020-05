PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, slitta l'esito dei test: in campo domani" 

"Napoli, slitta l'esito dei test: in campo domani" si legge in prima pagina sull'edizione campana del Corriere dello Sport. A breve i risultati dei secondi tamponi, poi tutti a Castel Volturno. Ci saranno doppio turni, sei fasi di lavoro aerobico e tattico, quindi docce a casa."Io non ho paura" non è solo il titolo di un film ma anche le parole di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina. "Ho voglia di ricominciare, non temo il virus: siamo assistiti da medici bravissimi" ha detto Chiesa. In primo piano anche il piano del calcio per ricominciare, in basso la notizia dell'ok alla rivoluzione con le 5 sostituzioni per partita.