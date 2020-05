PRIMA PAGINA - CdS Campania - Parla Rrahmani: "Napoli, arrivo per vincere"

La prima pagina de il Corriere dello Sport edizione Campania apre con un'intervista esclusiva al nuovo difensore kosovaro del Napoli Amir Rrahmani: "Napoli, arrivo per vincere", le parole del difensore del Hellas Verona, ma promesso sposo azzurro: "Non vedo l'ora di giocare in una squadra per il vertice"