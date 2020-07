PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli non fa i conti con Barrow"

"Il Napoli non fa i conti con Barrow" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. "In vantaggio con Manolas, gli azzurri ancora fragili in difesa: a Bologna vengono raggiunti da Musa". In primo piano il pari della Juve e il titolo: "l'ombra di Conte" a sottolineare la possibilità dell'Inter di avvicinarsi alla Juve in caso di vittoria questa sera.