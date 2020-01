PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli scopre Demme. Rino sfida Cosmi"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'Inter e le diverse voci di mercato che vedono protagonista la squadra nerazzurra, unica che prova a smuovere il mercato tra le squadre in lotta per lo Scudetto. Spazio poi al Napoli, con gli azzurri impegnati in Coppa Italia contro il Perugia di Serse Cosmi. Nel frattempo la squadra azzurra scopre Diego Demme, nuovo acquisto e già convocato per la sfida contro la squadra umbra.