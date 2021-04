PRIMA PAGINA - Cds intervista Agnelli sulla Superlega (ormai già crollata)

Il Corriere dello Sport pubblica in prima pagina l'intervista esclusiva ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus, sulla Superlega, che però sembra ormai già crollata: "Costretti a cambiare". In taglio alto spazio al progetto gravemente compromesso dopo l'abbandono delle squadre inglesi: "Sta per crollare". In basso spazio al 32ª giornata di Serie A di oggi: "Conte a testa bassa".