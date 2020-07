PRIMA PAGINA - CdS: "Missione Osimhen, Giuntoli a Lilla per chiudere l'affare"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio al Napoli in taglio alto, con Victor Osimhen che resta l'argomento caldo anche in queste ore: il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli sarà a Lilla, in Francia, in queste ore per chiudere l'affare con il club detentore del cartellino del centravanti nigeriano. Il ds metterà sul piatto 50 mln più Ounas.