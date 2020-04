PRIMA PAGINA - CdS: "Si riparte il 4 maggio, ma è scontro sui tamponi"

"Si riparte il 4 maggio, ma è scontro sui tamponi" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Per la fase 2 allenamenti individuali e poi si comincia a lavorare anche in gruppo. Di spalla la notizia di Sportiello, portiere dell'Atalanta, ancora positivo al Coronavirus. In basso le parole di Leclerc: che voglia di vincere con la Rossa.