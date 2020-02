PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Divina Dea. Mistero Milan!"

Divina Dea si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport dopo l'impresa europea dell'Atalanta. "Mistero Milan" è il titolo in taglio alto dedicato alle vicende dei rossoneri che stanno vivendo giorni concitati fuori dal campo. Secondo indiscrezioni riportate da L'Equipe il Milan avrebbe già fatto firmare un contratto al tecnico Rangnick, che tanto piace a Gazidis: ci sarebbe un accordo con penale da pagare da parte del club in caso di cambio idea. Boban e Maldini nel frattempo puntano su Allegri.