PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Europeo, scansati. Sarriscossa"

"Europeo, scansati. Sarriscossa" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Non sembrano esserci più dubbi, oggi gli Europei verranno rinviati. In primo piano elogio all'allenatore della Juve: solo altre quattro volte a marzo i bianconeri erano in corsa per 3 titoli. In alto intervista esclusiva a De Zerbi, allenatore del Sassuolo, che paragona Caputo a Schillaci.