PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, così Bonucci ha convinto i compagni sulla riduzione stipendi"

"Così Bonucci ha convinto i compagni sulla riduzione stipendi" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Da vice capitano e dunque spalla di Chiellini, il difensore della Juve, a quanto pare, è stato decisivo nella scelta di rinunciare a 4 mensilità. In primo piano tutti i segreti di Conte per la sua Inter, in alto intervista ad Albertini che parla del 'suo' Milan, di spalla c'è un focus sui portieri e le novità rispetto al passato.