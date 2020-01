PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Reazione Inter: subito Vidal e in estate sogno Eriksen"

"Reazione Inter: subito Vidal e in estate sogno Eriksen" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Dopo aver perso Kulusevski, che oggi fa le visite mediche con la Juve, la società nerazzurra ha reagito con due centrocampisti di grande valore. Ma si parla anche di Ibra, domani la presentazione al Milan, e di Premier League, con il ko dell'Everton di Ancelotti col Manchester City. In basso intervista a Fabio Capello che premia l'Inter definita squadra "da scudetto".