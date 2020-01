PRIMA PAGINA Gazzetta - "Star Wars Ibrahimovic"

"Star Wars Ibra". Si apre così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, in riferimento alla giornata di ieri che ha visto Zlatan Ibrahimovic tornare a casa Milan. Accolto come una stella, Ibra è sbarcato a Milano ieri e oggi si allena e lunedì vorrebbe giocare contro la Samp.

Estate Kulusevski - Spazio in taglio basso al colpo della Juventus che ha prelevato dall'Atalanta Kulusevski: "Fa le visite, va alla Juve da luglio. Il Parma lo trattiene in prestito. Il no degli emiliani per Pjaca blocca il trasferimento immediato del nuovo acquisto. Firma per quattro anni, Paratici ha tentato di portarlo subito a Torino".