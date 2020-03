PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Napoli sempre più su. Toro, sesto ko di fila"

In questo sabato di Serie A, oltre al successo della Lazio contro il Bologna, è stata registrata anche la terza vittoria di fila per il Napoli, che s'è sbarazzato del Torino con un dominio del campo ed un 2-1 finale. "Il Napoli sempre più su. Toro, sesto k.o. di fila", titola La Gazzetta dello Sport sul match del San Paolo. La Rosea, poi, si sofferma sugli altri incontri che si giocheranno oggi, specie quelli riguardanti la zona Champions: "Tra Atalanta e Roma è sfida a distanza".

CAOS RINVII - "Porte aperte, porte chiuse, porte in faccia". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport all'indomani dell'ufficialità di sabato mattina circa il cambio di idea della Lega: niente più porte chiuse per le partite che si sarebbero giocate nelle regioni colpite dal Coronavirus, ma direttamente il rinvio al 13 maggio prossimo. Inter-Juventus ruba la scena, ma in totale sono cinque le gare spostate. Il virus, di fatto, ha stravolto il campionato e c'è chi s'arrabbia come Marotta: "Serie A falsata", si legge del virgolettato del dirigente dell'Inter.

LAZIO PRIMA - In questo sabato, comunque, si sono giocate due partite su tre e, sfruttando il rinvio di Juventus-Inter, è la Lazio a ridere più di tutti. "E la Lazio se ne va", titola La Gazzetta dello Sport, perché i biancocelesti battendo il Bologna salgono al primo posto in classifica. Luis Alberto-Correa, due gol che valgono il sorpasso alla Juve, dopo quello di qualche settimana fa all'Inter.

BOBAN VERSO L'ADDIO AL MILAN? - In taglio basso su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il Milan, che anche quest'anno si ritrova a fronteggiare dei problemi dirigenziali, dopo quelli di campo. "Boban-Milan, c'è aria di divorzio", è il titolo che la Rosea dedica al mondo rossonero dopo le dichiarazioni - rilasciate allo stesso quotidiano - del dirigente. Ora c'è gelo tra lui ed Elliot. Zvone aveva chiesto chiarezza, trovando però la porta serrata nella proprietà. E' rottura?