PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Abbonapoli: già vendute 24.000 tessere"

"Campagna quasi chiusa: numeri da record".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica l'apertura in prima pagina alla campagna abbonamenti del Napoli: "Abbonapoli. Campagna quasi chiusa: numeri da record. Una risposta da campioni: già vendute 24.000 tessere". Spazio anche al possibile erede di Kim e all'amichevole col Girona: "Pressing su Murillo: il Corinthias chiede 20 milioni per il difensore brasiliano". "Simeone in gol contro il Girona: gli azzurri vincono 4-2 dopo i rigori".